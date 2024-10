Radical: Auto-Journalismus im XXL-Format

Roger de Weck

Publizist warnt vor der Halbierungsinitiative

Publizist warnt vor der Halbierungsinitiative

Der Ex-SRG-Generaldirektor sieht in der Initiative eine ernsthafte Bedrohung für die Medienlandschaft.

Der Ex-SRG-Generaldirektor sieht in der Initiative eine ernsthafte Bedrohung für die Medienlandschaft und die Demokratie. In einem aktuellen Republik-Interview warnt der Journalist vor den Folgen und zieht Parallelen zu autoritären Tendenzen in Europa.