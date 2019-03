Automobil Revue Archiv: «Automobil Revue» wieder in Schweizer Händen

«Zusammenführen, was zusammengehört» – unter dieser Prämisse übernimmt die in Bern domizilierte Automobil Revue Archiv AG per Anfang April den Schweizer Traditionstitel «Automobil Revue» (französisch «Revue Automobile») von der aus Luxemburg kontrollierten Aboflor AG.

Dabei handelt es sich um eine «ausgesprochen freundliche Übernahme», wie es in einer Mitteilung heisst. Automobil Revue Archiv und Aboflor würden auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Produktion des alljährlich erscheinenden Nachschlagewerks «Katalog der Automobil Revue» zurückblicken.

«Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, die wichtigste und traditionsreichste Schweizer Autopublikation unter unser Dach zu holen. Es handelt sich um eine Traumhochzeit», wird Denise Spörri-Müller, Inhaberin und Vizepräsidentin des Verwaltungsrates von Automobil Revue Archiv, in der Mitteilung zitiert. «Wir werden die ‹Automobil Revue› mit Esprit und Expertise in eine goldene Zukunft führen.»

«Wir haben sehr viel mit der Automobil Revue vor», so Roy Schläfli, Delegierter des Verwaltungsrates von Automobil Revue Archiv: «Neben konkreten Ideen betreffend der Weiterentwicklung von Printprodukten, haben wir eine sehr starke Digitalstrategie.»

Die gesamte Belegschaft der «Automobil Revue» und ihres Westschweizer Pendants «Revue Automobile» wird laut Mitteilung von der neuen Inhaberin übernommen.

Die operative Führung der beiden Titel wird Theo Uhlir übertragen, der bereits seit Mai 2018 als publizistischer Leiter tätig ist. Die Verantwortung für den Verlags- und Verkaufsbereich obliegt Patrick Knecht, die Chefredaktion nehmen Michael Schenk («Automobil Revue») und sein Stellvertreter Lorenzo Quolantoni («Revue Automobile») wahr.

Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die «Automobil Revue»/«Revue Automobile» erscheint wöchentlich in einer Auflage von 25'000 Exemplaren. Sie wurde 1906 gegründet und ist laut eigenen Angaben die älteste Autofachlektüre Europas. (pd/cbe)