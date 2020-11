Le Temps und Heidi.news: Aventinus definiert Chefredaktorin und Geschäftsführer

Die frühere Wirtschaftsjournalistin und derzeitige Kommunikationschefin des Flughafens Genf, Madeleine von Holzen, wird neue Chefredaktorin der Tageszeitung Le Temps und des Newsportals Heidi.news. Tibère Adler wird neuer geschäftsführender Direktor der beiden Unternehmen.



Von Holzen wird ihre neue Aufgabe ab dem 1. Januar 2021 übernehmen, wie die Stiftung Aventinus am Dienstag mitteilte. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass die Stiftung mit Sitz in Carouge Le Temps vom Medienhaus Ringier Axel Springer Schweiz übernimmt (persoenlich.com berichtete).



Von Holzen arbeitete während mehr als zehn Jahren als Wirtschaftsjournalistin für das Journal de Genève und für das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Anschliessend gründete sie ein Kommunikationsunternehmen. Unter anderem war sie für die Kommunikation der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) zuständig. Seit 2018 ist sie Kommunikationschefin und Mitglied der Direktion des Flughafens Genf.



Der Jurist und Unternehmer Tibère Adler wird auf den gleichen Zeitpunkt geschäftsführender Direktor von Le Temps und Heidi.news. Adler war bis 2011 CEO des Westschweizer Medienunternehmens Edipresse. Ausserdem war er Westschweizer Direktor der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse und Mitgründer des digitalen Westschweizer Newsportals Heidi.news. Die Stiftung Aventinus will mittelfristig auch die Mehrheit an Heidi.news erwerben und die beiden Medientitel unter ein Dach bringen. (sda/wid)