RASCH: Stiftung Aventinus übernimmt Le Temps

Der Verlag Ringier Axel Springer Schweiz AG verkauft die Westschweizer Zeitung Le Temps per 1. Januar 2021 an die Genfer Stiftung Aventinus mit Sitz in Carouge. Dies teilte der Verlag am Dienstag in einer Mitteilung mit. Der Verlag fokussiere künftig auf seine publizistischen Kerngeschäfte. Bereits im September hatte die NZZ über Verkaufsverhandlungen der beiden Seiten berichtet.

Durch die Übernahme von Le Temps durch die Stiftung Aventinus werde der langfristige Fortbestand des Titels sowie seiner über hundert Arbeitsplätze sichergestellt. Die Redaktion zieht von Lausanne nach Genf.

Die Stiftung beabsichtige, Le Temps als unabhängige Qualitätszeitung weiterzuführen und die gesamte Redaktion zu übernehmen. Der bisherige Chefredaktor Stéphane Benoit-Godet wechselt in der gleichen Funktion zum verlagseigenen Magazin L' Illustré (persoenlich.com berichtete). (sda/wid)