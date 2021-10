Deutschland: Axel Springer übernimmt Politico definitiv

Springer teilte am Dienstag in Berlin mit: «Die Transaktion wurde nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und gemäss den Bedingungen der bereits am 26. August 2021 angekündigten Vereinbarung erfolgreich abgeschlossen.»

Die Vollzugsmeldung kommt nicht überraschend, berichtete die New York Times am Sonntag doch in einem langen Artikel über den Medienkonzern Axel Springer auch mit Blick auf die Pläne zur Übernahme der US-Mediengruppe Politico (persoenlich.com berichtete). Weit höhere Wellen schlugen selbstredend die im Bericht aufgegriffenen Vorwürfe gegen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, die schliesslich seine Entlassung auslösten. (sda/dpa/tim)