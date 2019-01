Die Zeit: Barbara Achermann an Bord geholt

Barbara Achermann wird per 1. April das Schweizer Büro der Wochenzeitung «Die Zeit» als Redaktorin verstärken. Sie war seit 2009 Redaktorin im Ressort Reportagen der Schweizer Frauenzeitschrift «Annabelle» und arbeitete als freie Autorin unter anderem für «NZZ Folio» und «Das Magazin».

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Barbara Achermann eine derart renommierte Journalistin für unser Blatt gewinnen konnten», schreibt Matthias Daum, Büroleiter der Schweizer Ausgabe der «Zeit», am Donnerstag in einer Mitteilung. Die 39-Jährige ersetzt in der «Zeit»-Redaktion Aline Wanner, die per 1. Januar zu «NZZ Folio» gewechselt hat (persoenlich.com berichtete).

Achermann wurde 2007 mit dem Swiss Press Award und 2016 mit dem Schweizer Medienpreis Real21 ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erschien ihr Buch «Frauenwunderland. Die Erfolgsgeschichte von Ruanda». Sie studierte Germanistik, Englische Literatur und Theaterwissenschaft in Basel, Bern und Liverpool. Sie lebt in Basel. (pd/as)