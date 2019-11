SRF: Barbara Lüthi diskutiert den Fall Carlos

Am Mittwoch wird im Fall Carlos das Urteil bekannt gegeben. Kurz davor debattiert der SRF-«Club» den Fall, bei dem weiter zu reden gibt, welche Akteure mitschuldig sind? Was war entscheidend? Das Verhalten der Medien, der Politik oder der Justiz? Barbara Lüthi leitet die Diskussion. Sie will laut einer Mitteilung von SRF folgende Fragen diskutieren: Wie konnte es dazu kommen? Was ist schiefgelaufen? Wie muss die Justiz mit einem solchen Jugendlichen umgehen? Welche Verantwortung trägt die Gesellschaft und welche Rolle spielen die Medien?

Gäste sind:

Daniel Jositsch, Ständerat SP/ZH und Professor für Strafrecht Universität Zürich

Brigitte Hürlimann, Journalistin «Republik»

Anna-Lisa Oggenfuss, Sonderpädagogin, hat hat das Sondersetting für Brian K. durchgeführt

Frank Urbaniok, forensischer Psychiater

SRF-Club: Dienstag, 5. November, 22.25 Uhr, SRF 1. (pd/eh)