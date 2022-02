20 Minuten: Basil Honegger wird publizistischer Leiter Video News

Auf den 1. Juli 2022 wird Basil Honegger publizistischer Leiter Video News von 20 Minuten in Zürich. In dieser neu geschaffenen Position ist er verantwortlich für die Weiterentwicklung der Bewegtbild-News-Strategie von 20 Minuten, heisst es in der Mitteilung.

In seiner Funktion als publizistischer Leiter Video News nimmt Basil Honegger Einsitz in die Redaktionsleitung von 20 Minuten und führt einerseits das Team Video Desk, das unter der Leitung von Jan Derrer bleibt, sowie das Team Video News unter der Leitung von Lena Wilczek, aktuell Co-Leiterin Video News. Till Burgherr, derzeit Co-Leiter Video News, verlässt 20 Minuten per Ende Mai 2022, um bei der Swiss Re eine neue Herausforderung als Video Coordinator anzunehmen.

Basil Honegger stösst von SRF, wo er derzeit als Leiter Inlandredaktion TV im Newsroom in Zürich tätig ist, zu 20 Minuten. Der 44-jährige Biologe verfügt über langjährige Erfahrung im Journalismus. 2006 stiess er als Praktikant bei «Menschen Technik Wissenschaft» zu SRF, absolvierte im Anschluss ein Stage beim Gesundheitsmagazin «Puls», wo er einige Jahre als Redaktor blieb, bevor er 2010 als Redaktor, Produzent und Themenplaner zu «Schweiz aktuell» wechselte. 2013 wurde er stellvertretender Redaktionsleiter und 2016 Redaktionsleiter der Sendung. Ab 2018 baute Basil Honegger die Fachredaktion Inland im neuen SRF Newsroom auf und leitet diese.

Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten: «Ich freue mich sehr, dass wir in der Person von Basil Honegger hohe journalistische Kompetenz und einen grossen Erfahrungsschatz im Bereich Video News für uns gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er für die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Video-News-Strategie auf allen Kanälen die richtigen Impulse setzen wird und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.» (pd/wid)