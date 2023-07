NZZ: Beat Balzli kommt in leitender Position hinzu

Beat Balzli, zuletzt Chefredaktor der WirtschaftsWoche, stösst im Herbst 2023 zum Unternehmen NZZ und verantwortet dort in leitender Position verschiedene Sonderprojekte mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beat Balzli, geboren in Hamburg und aufgewachsen in Luzern, studierte Volks- und Betriebswirtschaft in Bern und Paris und wandte sich nach dem Studium dem Wirtschaftsjournalismus zu. Nach verschiedenen Stationen in der Schweiz, bei der Handelszeitung, der SonntagsZeitung und bei Facts, stiess Balzli 2001 als Redaktor zum Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Von 2010 bis 2013 war Beat Balzli Chefredaktor bei der Schweizer Handelszeitung, heisst es weiter. Ab 2013 arbeitete er in der Chefredaktion der Welt-Gruppe und war als stellvertretender Chefredaktor vor allem für die Welt am Sonntag zuständig. 2016 wurde er zum Chefredaktor der WirtschaftsWoche ernannt, die er bis 2023 führte. Seine redaktionelle Tätigkeit brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein.

«Wir freuen uns, dass wir mit Beat Balzli einen der profiliertesten deutschen Wirtschaftsjournalisten und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für die NZZ gewinnen konnten», so NZZ-CEO Felix Graf. «Durch seine umfassenden Kenntnisse in Wirtschaftspublizistik und der deutschsprachigen Medienlandschaft wird er uns dabei unterstützen, das Potenzial der NZZ in unserem Wachstumsmarkt Deutschland noch besser auszuschöpfen.» (pd/yk)