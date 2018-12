Nach über elf Jahren übergibt Verleger Roger Bataillard die «Seesicht» in neue Hände. «Ich kenne jede Welle auf dem Zürichsee persönlich, jetzt ist Zeit für neue Namen», hält er fest. Nun übernehmen Beat Frei und Matej Mikusik das Zürichsee-Magazin. Ab dem 1. Januar 2019 sind sie mit ihrem neu gegründeten Verlag Astarte Media GmbH Co-Herausgeber, wie es in einer Mitteilung heisst.

Frei und Mikusik – die den Titel und alle Print- und Online-Rechte an «Seesicht» gekauft haben – kennen Bataillard schon seit Jahren. Frei ist seit 1996 Unternehmer mit der Freiraum Werbeagentur AG. Gleichzeitig ist er Verleger und Herausgeber des Magazins «Welt der Tiere» sowie Gründer und Geschäftsführer von petfinder.ch, dem gemäss eigenen Angaben grössten Tiervermittlungsportal der Schweiz.

Mikusik ist mit seiner Content-Agentur Whitelion Media seit mehreren Jahren erfolgreich unterwegs und hat Start-ups im Bereich Retail und E-Commerce gegründet. Zusammen mit Bataillard hat er 2016 das Gourmet-Magazin «Seestern» gelauncht.

Mikusik und Frei haben mit dem Zürichsee-Magazin Expansionspläne. «Wir werden ab 2019 auch eine ‹Seesicht› für den Hallwilersee herausgeben», so Frei. Weitere Ausfahrten auf andere Schweizer Seen seien geplant. «Welche das sein werden, sei hier noch nicht verraten – aber wir werden am Markt überraschen», sagt Mikusik.

Das Zürichsee-Magazin «Seesicht» erscheint seit 2004 im Thalwiler Verlag Seesicht Media, seit 2007 im Alleinbesitz von Bataillard. Das Hochglanz-Magazin deckt alle «schönen» Themen rund um den Zürichsee ab und erscheint zweimonatlich, ergänzt durch den Gourmet-Guide «Seestern» und dem «Seesicht»-Geschenkführer im Herbst. (pd/as)