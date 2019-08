Higgs.ch: Beat Glogger neu auf Radio 1 zu hören

Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glogger wird ab diesem Dienstag wöchentlich beim Zürcher Privatsender Radio 1 zu hören sein. In der Sendung «Der Faktist» analysiert der Gründer und Chefredaktor des Online-Wissenschaftsmagazins «Higgs» aktuelle Resultate aus der Forschung und zeigt auf, was diese für die Menschen bedeuten und hinterfragt Gesellschafts-Trends aus wissenschaftlicher Perspektive, heisst es in der Mitteilung dazu. Radio 1 und «hHggs» hätten eine entsprechende Zusammenarbeit beschlossen.

«Der Faktist» feiert diesen Dienstag um 17.45 Uhr Premiere auf Radio 1 und kann danach sowohl auf der Webseite des Zürcher Senders als auch bei higgs.ch jederzeit nachgehört werden – auf Higgs auch als Videokommentar.

Nachdem «Higgs» seit dem Start der Plattform Anfang 2018 bereits mehrere Kooperationen mit Zeitungen und Online-Portalen eingehen konnte, gibt es nun erstmals auch eine Zusammenarbeit mit einem Privatradiosender. «Radio 1 passt mit seiner Ausrichtung und seinem interessierten Publikum optimal zu unseren Inhalten», wird Glogger in der Mitteilung zitiert. Sein Ziel sei den Zuhörerinnen und Zuhörern aufzuzeigen, dass die Wissenschaft für viele alltägliche Fragen und Probleme Antworten bereit habe. «Ich will mit der Sendung auch einen fundierten Diskurs über verschiedenste gesellschaftsrelevante Themen anstossen.»

Radio 1-Chefredaktor Jan Vontobel ist überzeugt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das neue Format schätzen werden: «Beat Glogger hat sich über Jahre hinweg einen Namen als einer der besten Wissenschaftsjournalisten aufgebaut und kann auch komplexere Inhalte verständlich und anschaulich vermitteln.» Gerade in Zeiten, wo Fakten und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse immer weniger Platz im öffentlichen Diskurs finden, sei es wichtig, dass Massenmedien Gegensteuer geben.

Die Wissenschaftskolumne «Der Faktist» wird jeden Dienstag um 17.45 Uhr bei Radio 1 ausgestrahlt und dauert rund zweieinhalb Minuten. (pd/wid)