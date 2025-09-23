20 Minuten: Beat Krapf wird Chief Operations Officer

Publiziert am 23.09.2025

Beat Krapf wird als Chief Operations Officer (COO) auch Einsitz in die Geschäftsleitung der 20 Minuten Gruppe nehmen. Die COO-Funktion wurde im Zuge der weiteren Dezentralisierung der Services, die bisher grösstenteils durch das Mutterhaus TX Group erbracht wurden, neu geschaffen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. An Beat Krapf berichten die Bereiche Controlling, Human Resources und Administration sowie eine interdisziplinäre Projektorganisation, die strategische Initiativen zur Weiterentwicklung des Unternehmens umsetzt.

Beat Krapf stiess 2018 als Videochef zu 20 Minuten. 2021 wurde er zum Leiter des Bereichs «Video Strategy & Operations» befördert. Im September 2023 übernahm Beat Krapf die Führung und Entwicklung von strategischen Projekten für die 20 Minuten Gruppe. 2024 hat er an der Columbia University in New York das Sulzberger-Programm für strategische Medienführung absolviert. Davor war Beat Krapf, der über einen Bachelor in Visual Communication der Zürcher Hochschule der Künste sowie einen Master of Arts der Universität Leipzig in New Media Journalism verfügt, selbstständig sowie auf Agenturseite in den Bereichen Content, Konzept und Strategie tätig.

Bernhard Brechbühl, CEO der 20 Minuten Gruppe kommentiert in einer Medienmitteilung die Beförderung so: «Beat Krapf hat mit seinem betriebswirtschaftlichen Geschick und seiner Hands-on-Mentalität bereits mehrere wegweisende Projekte für das Unternehmen erfolgreich umgesetzt. Ich wünsche ihm viel Erfolg in der neuen Funktion.» (pd/nil)