Tamedia: Beat Krapf wird Videochef bei «20 Minuten»

von Edith Hollenstein

Ab dem 15. Oktober 2018 übernimmt Beat Krapf die Leitung des Videoteams von «20 Minuten», dies schreibt «20 Minuten» in einer Mitteilung. Der 27-Jährige sei «ein ausgewiesener Spezialist für Kommunikation und Storytelling mit neuen Medien». Er habe bereits mehrere Auszeichnungen erhalten.

Mit Krapfs Verpflichtung soll die Video-Kompetenz von 20min.ch «weiter ausgebaut werden». Im Fokus dabei: innovative Eigenproduktionen, Vlogs und neue (News-)Formate. Der bisherige «20 Minuten»-Video-Chef, Philipp Stirnemann, übernimmt laut der Mitteilung im Rahmen dieser Reorganisation neu die Stelle des Produktionsleiters.

Beat Krapf hatte in den letzten beiden Jahren bei der Wettinger Werbeagentur Megura die Content-Abteilung aufgebaut und geleitet. Er studierte an der Zürcher Hochschule der Künste Cast/Audiovisual Media und absolvierte an der Universität Leipzig den Master in New Media Journalism. In der Kommunikationsbranche hatte er sich einen Namen gemacht mit seiner Abschlussarbeit über Sponsored Content, für die er Tamedia, Ringier, Watson und Vice befragt hatte. Mit dem Resultat: «In allen untersuchten Medienunternehmen wurden neue Strukturen aufgebaut, die denjenigen von Werbeagenturen ähneln» (persoenlich.com berichtete).