Publiziert am 07.02.2025

Die regionale SRG-Genossenschaft der Region Basel hat ihr Bedauern über den Leistungsabbau beim Programmangebot Kultur und Wissenschaft von Schweizer Radio und Fernsehen geäussert. Die betroffenen Redaktionen von SRF 2 Kultur sind am Standort Basel ansässig.



Die Massnahmen hätten personell und inhaltlich direkte negative Auswirkungen auf den Produktionsstandort Basel mit seinem Programmangebot in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Religion, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. So würden unter anderem die Sendungen «Wissenschaftsmagazin» und «Musikmagazin» auf SRF 2 Kultur eingestellt.



Betroffen seien somit zwei Themenbereiche, über die kommerzielle Medien kaum mehr kontinuierlich und meist ohne die gebotene Vertiefung berichten würden, so die SRG-Genossenschaft weiter. Gemäss Communiqué handelt es sich um Leistungen, die nur noch gebührenfinanzierte Medien erbringen können und zum Kernbereich des gesetzlich definierten Service-public-Auftrags gehören.



Am Donnerstag hatte SRF mitgeteilt, bis 2026 Ausgaben in der Höhe von knapp acht Millionen Franken zu streichen. Bereits bis Anfang nächstes Jahr sollen rund 50 Vollzeitstellen abgebaut werden. Weitere Sparmassnahmen würden folgen, hiess es (persoenlich.com berichtete). (sda/awe)