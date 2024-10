Reporter:innen-Forum: Bellingcat, Undercover und Interviewtechniken

Publiziert am 07.10.2024

Zum neunte Mal hat am Freitag das Reporter:innen-Forum Schweiz stattgefunden. Rund 190 Reporter:innen aller Mediengattungen trafen sich im Volkshaus in Zürich, um aktuelle Themen zu diskutieren, teilt der organisierende Verein am Montag mit. In diversen Workshops haben die Teilnehmenden zusätzlich an ihrem journalistischen Handwerk gefeilt. Zur Eröffnung sprach Joël Widmer, Co-Geschäftsführer der «Hauptstadt» in Bern.

Danach standen traditionell mehrere Panels und Workshops auf dem Programm. Als eines der Highlights sprach der Investigativ-Journalist Foeke Postma vom niederländischen Recherchenetzwerk Bellingcat über Vorzeigearbeit in Sachen Open Source Intelligence.

Ein anderes Panel behandelte die Frage: Wie berichten über den Krieg in Gaza? In einem anderen Panel wurde die teils komplizierte Beziehung von Journalist:innen und Mediensprecher:innen besprochen und Lösungen gesucht. Das Panel «L’Ultim Rumantsch» setzte die RTR-TV-Serie über rätoromanische Medien einem Realitätscheck aus.

Die Workshops stiessen auf grosses Interesse. So zum Beispiel jener zu Interviewtechniken mit der SRF-Moderatorin und Philosophin Barbara Bleisch - «Die richtigen Fragen zur richtigen Zeit». Ein Highlight war erneut der Workshop zum Thema künstliche Intelligenz von Patrick Bernau (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung). Auf grosses Interesse stiess zudem der Workshop mit dem Titel «Klischeefrei berichten über Behinderung».

Comedy-Roast mit Rebekka Lindauer

Den Abschluss machte die Stand-Up-Comedienne Rebekka Lindauer. Im Comedy Roast lieferte sie eine satirische Abrechnung mit dem Journalismus und verabschiedete das Publikum gut gelaunt in den Apéro auf dem Kanzleiareal und die spätere After-Party im Helsinki Club.

Das Reporter:innen-Forum Schweiz wird vom gleichnamigen Verein organisiert. Zu den Mitgliedern zählen 17 Journalistinnen und Journalisten aus allen Mediengattungen, die bei grossen sowie kleinen Redaktionen in unterschiedlichen Regionen der Schweiz arbeiten. Das diesjährige Reporter:innen-Forum wurde unterstützt von der Stiftung für Medienvielfalt, Mercator, Felsengrund, RASK, Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung, NZZ Stiftung, Verband Schweizer Medien, Verband Medien mit Zukunft, MAZ, SSM, Zürcher Presseverein, CH Media, Ringier, SRF, WOZ und Republik. (pd/spo)