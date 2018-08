Ringier: Benjamin Gajkowski wird Head of Ringier Asia

Der Verwaltungsrat von Ringier Asia hat Benjamin Gajkowski zum neuen Head of Ringier Asia sowie General Manager Ringier Vietnam ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Gajkowski tritt die Nachfolge des General Manager Ringier Asia, Florent de Rocca-Serra, und des Managing Director Ringier Vietnam, Dale Nottingham, an. Beide hätten die strategische Neuausrichtung der asiatischen Aktivitäten erfolgreich begleitet, schreibt das Unternehmen. Die beiden verlassen Ringier Asia auf eigenen Wunsch und werden eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens annehmen.

Nach einer umfangreichen Markt- und Strategieanalyse zur Beurteilung der langfristigen Opportunitäten hat Ringier Asia Ende 2017 angekündigt, seine Expansion auf Myanmar und Vietnam zu konzentrieren, mit Potenzial für mittelfristig weiteres Wachstum in der gesamten Region. Nach dem Rückzug aus China stellten diese beiden Länder Märkte dar, in denen Ringier Asia bereits erfolgreich etabliert und mit einem digitalisierten Portfolio gut positioniert sei, heisst es weiter in der Mitteilung.

Benjamin Gajkowski wird seine neue Position spätestens am 1. November 2018 antreten. Der 37-Jährige hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert und ist Absolvent der Axel-Springer-Akademie, einer bekannten Institution für journalistische Ausbildung in Deutschland. Benjamin Gajkowski ist ein Medien-Manager mit mehr als zehnjähriger Erfahrung vor allem in den Bereichen Vertrieb und Marketing, der digitalen Produktentwicklung sowie als Journalist für grosse Nachrichtenunternehmen.

Vor seiner Tätigkeit bei Ringier war Benjamin Gajkowski Vizepräsident von Mediacorp, Singapurs grösstem Medienunternehmen. Zuvor war er sieben Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Axel Springer in Deutschland, einem der grössten digitalen Verlagshäuser in Europa, tätig. Davor arbeitete er als Redaktor für das »View» Magazin des Verlagshauses Gruner und Jahr. (pd/as)