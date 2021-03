NZZ: Benno Mattli leitet Produktionsredaktion

Die Print-Produktionsprozesse der Neuen Zürcher Zeitung werden künftig noch konsequenter auf die «digital first»-Arbeitsweise der Redaktion abgestimmt. Im Zuge dessen übernimmt Tagesleiter Benno Mattli ab 1. April die Leitung der Produktionsredaktion, wie es in einer Mitteilung heisst.

In seiner neuen Funktion wird Mattli die Ressortleitung der NZZ-Produktionsredaktion verantworten und gemeinsam mit dem Team die Printprozesse weiter vereinheitlichen und noch stärker auf die digitalen Arbeitsprozesse ausrichten. Daneben wird er weiterhin auch als Tagesleiter Print tätig sein. «Als Redaktor und Tagesleiter kennt Benno die Redaktion und deren Produktionsabläufe bestens. Ich freue mich, dass wir ihn für diese wichtige Funktion gewinnen konnten», wird Daniel Wechlin, stellvertretender Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, in der Mitteilung zitiert.

Benno Mattli begann seine journalistische Laufbahn als Redaktor beim Urner Wochenblatt und absolvierte berufsbegleitend den Grundkurs Journalismus am Medienausbildungszentrum (MAZ) in Luzern. Anschliessend war er als Abschluss- und Frontredaktor bei der Neuen Zuger Zeitung und später in verschiedenen Funktionen bei der Neuen Luzerner Zeitung tätig, unter anderem als regionaler Blattmacher, Chef des Reporterpools und Mitglied der erweiterten Redaktionsleitung. 2015 stiess er als Redaktor mit Produktionsverantwortung zur NZZ. Seit Dezember 2018 ist er Tagesleiter und verantwortlicher Redaktor der «Panorama»-Seite.

Mattli übernimmt die Leitung der Produktionsredaktion von Christoph Fisch, der das Ressort seit 2016 geführt hat. Neu wird sich Fisch wieder vermehrt der Tagesleitung widmen, wie es weiter heisst. Zudem wird er für die Qualitätssicherung im Print, die Sprachpflege und als verantwortlicher Redaktor für die Seite «Panorama» und die Glosse «Zugespitzt» zuständig sein.

Fisch ist seit 1996 für die NZZ tätig. Er startete als Dienstredaktor im Ressort Zürich, später war er während vielen Jahren Sportredaktor. 2015 wechselte er in die Tagesleitung Online/Print und übernahm 2016 die Ressortleitung Produktion. In dieser Funktion hat er die Weiterentwicklung der Produktionsredaktion stetig vorangetrieben. Wechlin: «Ich danke Christoph herzlich für seinen grossen Einsatz und seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Er hat zusammen mit seinem Team die Produktionsprozesse immer wieder auf neue Anforderungen umgestellt, etwa wie zuletzt, um die neue internationale Ausgabe der NZZ und das zugehörige E-Paper zu lancieren. Ich freue mich, dass er mit seiner umsichtigen Art und seinem grossen Gespür für Qualität und Sprache weiterhin im Herzen der Redaktion arbeiten wird.» (pd/cbe)