Umzug Radiostudio Bern: Berner SRG-Leute drohen mit eigenem Sender

Der Streit um den Umzug des Berner Radiostudios nach Zürich könnte die ganze Schweizer Radiolandschaft umpflügen. Die Genossenschaft Bern Freiburg Wallis, welche die Umzugspläne kategorisch ablehnt, prüft nicht nur den Ausstieg aus der SRG, sondern auch die Lancierung eines SRG-Konkurrenzprogramms, wie die «SonntagsZeitung» berichtet (Artikel kostenpflichtig). Dies für den Fall, dass der SRG-Verwaltungsrat den Umzug definitiv beschliesst.

Der Vorstand der Genossenschaft hat eine Taskforce eingesetzt, die mögliche Varianten prüft – von der Zusammenarbeit mit anderen Sendern bis hin zu einem eigenen Sender. «Wenn wir aus der SRG austreten, ist es eine Option, auf eine andere Art Medienförderung zu leisten, zum Beispiel in ein Radio zu investieren», wird Präsident Léander Jaggi in der SoZ zitiert. Der Austritt sei keine Drohung, sondern eine mögliche Konsequenz. Jaggi hoffe aber immer noch, dass sich der Verwaltungsrat für Bern aussprechen werde.

Infrastruktur und Startkapital sind vorhanden

Die Genossenschaft Bern Freiburg Wallis kann einen Konfrontationskurs fahren, da sie nicht von Gebührengeldern abhängig ist. Zudem ist sie Besitzerin des Berner Radiogebäudes. Infrastruktur und Startkapital, um die SRG zu konkurrieren, sind der SoZ zufolge auch vorhanden.

Auch SRG-Mitarbeitende, die nicht nach Zürich pendeln wollen, hecken in Bern Alternativpläne aus. Bereits im Zuge der No-Billag-Abstimmung seien Szenarien skizziert worden, welche bei Bedarf aus der Schublade hervorgeholt werden könnten. Öffentlich will sich momentan niemand dazu äussern. Denn laut SoZ soll die SRG-Führung Mitarbeitenden, die sich zu weit vorwagen, mit der Kündigung drohen.

Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, soll sich in einer ersten Diskussion eine 7:2-Mehrheit im SRG-Verwaltungsrat für den Umzug ausgesprochen haben. Insider bestätigen gegenüber der SoZ, dass derzeit eine klare Mehrheit nicht an Bern festhalten wolle. Der definitive Entscheid könnte in zwei Wochen fallen. (pd/as)