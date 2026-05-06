Carac TV: Beschwerde wegen Sponsoring einer Sendung

Dem Regionalsender wird vorgeworfen, insbesondere gegen Artikel 12 des Radio- und Fernsehgesetzes verstossen zu haben, wie die Zeitung schrieb. Dieser verbiete das Sponsoring politischer Sendungen verbietet und schreibe redaktionelle Unabhängigkeit vor.
Die entsprechende Beschwerde stamme vom Genfer SP-Grossrat Sylvain Thévoz. Es gehe um sechs Folgen der Sendung «Parlons économie». Die Sendung stehe in Verbindung mit der Genfer Industrie- und Handelskammer (CCIG). In den Folgen seien Abstimmungsfragen ausschliesslich mit Gästen aus rechten Parteien und der CCIG diskutiert worden. (sda/spo)
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