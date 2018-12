Spiegel: Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt

von Christian Beck

Das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» hat einen Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt. Ein Redaktor habe in «grossem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden», heisst es in einem auf «Spiegel Online» am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Aufgedeckt worden sei der Fall nach internen Hinweisen und eigenen Recherchen. Der Redaktor hat die Vorwürfe laut «Spiegel» eingeräumt. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt.

Der Journalist schrieb erst als freier Mitarbeiter für den «Spiegel», seit anderthalb Jahren war er als Redaktor fest angestellt. Von ihm sind dem «Spiegel» zufolge seit 2011 knapp 60 Texte im Heft und bei «Spiegel Online» erschienen.

Reporterkollege wurde misstrauisch

Erste Verdachtsmomente hatte es laut «Spiegel» nach einem im November 2018 veröffentlichten Text gegeben. Der Journalist habe in mehreren Fällen eingeräumt, Geschichten erfunden oder Fakten verzerrt zu haben. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht.

Ein Reporterkollege, der eine Geschichte zusammen mit dem Redaktor recherchiert habe, sei misstrauisch geworden und habe Bedenken geäussert, schreibt der «Spiegel». Ihm sei es gelungen, Material gegen den Kollegen zu sammeln.

Nach anfänglichem Leugnen, so Spiegel Online weiter, habe der Journalist eingeräumt, dass er viele Passagen nicht nur in dem einem Text, sondern auch in anderen erfunden habe. Auch sei er Protagonisten, die er in seinen Storys zitiert habe, nicht begegnet.

Schweizer Magazin «Reportagen» macht Faktencheck

Vor seiner Zeit beim «Spiegel» hatte der Journalist für mehrere andere Medien gearbeitet. So publizierte der heute 33-Jährige in den letzten zehn Jahren auch Texte in «Cicero», der «Financial Times Deutschland», «taz», «Welt», im «SZ-Magazin», auf «Zeit online», in «Zeit Wissen» und in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». In der Schweiz erschienen seine Beiträge unter anderem in der «NZZ am Sonntag», der «Weltwoche» und in «Reportagen».

In der Schweiz sind die Texte von Claas Relotius vor allem in der @Weltwoche (28 Texte von 2012-2016) und in der @NZZaS (6 Texte von 2012-2014) erschienen. Einzelne Stücke gab's im @BielerTagblatt, der @AargauerZeitung, der @Tageswoche und im @NZZFolio. https://t.co/Svro3Ie3jw — Ronnie Grob (@ronniegrob) 19. Dezember 2018



Im Schweizer Magazin «Reportagen» erschienen zwischen 2013 und 2016 insgesamt fünf Reportagen von Relotius. «Wir werden diese Geschichten einem genauen Faktencheck unterziehen. Momentan gilt die Unschuldsvermutung», sagte Chefredaktor Daniel Puntas Bernet auf Anfrage von persoenlich.com. Bei der «Weltwoche» sei Relotius freier Journalist gewesen. «Ich weiss nicht, ob an den wenigen Artikeln, vor allem Interviews, die bei uns erschienen sind, etwas faul war», so Verleger Roger Köppel. «Es gab nie eine Beanstandung.»

«Spiegel Online» ist zudem Content-Partner von «Watson». Die Reportagen von Relotius seien auf watson.ch jedoch nicht erschienen, heisst es dort.

Kommission wird eingesetzt

Die Leitung des «Spiegel» will eine Kommission aus internen und externen Experten einsetzen. Sie sollen den Hinweisen auf Fälschungen nachgehen. Die Ergebnisse sollen öffentlich dokumentiert werden, «um die Vorgänge aufzuklären und um Wiederholungsfälle zu vermeiden», wie es auf «Spiegel Online» heisst. «Ausschliessen lassen sie sich, auch bei bestem Willen, nicht.»

Seine Texte haben Relotius unter anderem vier Deutsche Reporterpreise eingetragen, den Peter Scholl-Latour-Preis, den Konrad-Duden-, den Kindernothilfe-, den Katholischen und den Coburger Medienpreis. Die Organisatoren des Deutschen Reporterpreises reagierten am Nachmittag in einer kurzen Mitteilung: «Wir sind entsetzt und wütend über die geradezu kriminelle Energie, mit der Claas Relotius auch uns getäuscht hat.» Die Jury berate nun zeitnah, wie in diesem Fall zu verfahren ist – ob Claas Relotius seine vier Reporterpreise aberkannt würden.

2014 wurde Relotius in Zürich ausserdem mit dem «Medienpreis für Freischaffende» ausgezeichnet. Relotius gewann mit der Arbeit «Der Mörder als Pfleger», die in «Reportagen» erschien.

Update folgt.



Teilweise mit Material von Keystone-SDA/DPA.