Publiziert am 20.10.2025

Die Kampagne umfasst drei Sujets und Video-Clips. Sie ist ab sofort in Zürich, Zug, Luzern, Basel und Bern zu sehen – an Bahnhöfen, am Flughafen Zürich, an Tankstellen und in Geschäften. Zusätzlich wird sie online auf den RMS-Wirtschaftsportalen, bei Blick und beim Beobachter sowie in Print-Ausgaben der Handelszeitung und Bilanz geschaltet. Das steht in einer Medienmitteilung von Ringier Medien Schweiz.









Maximilian Börke, Head of Marketing Ringier Medien Schweiz, erläutert: «Die Kampagne inszeniert die Marke Bilanz hochwertig, klar und modern. Sie macht den besonderen Zugang sichtbar, den unsere Redaktion zu den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der Wirtschaft hat – und zeigt, wie wir diesen Mehrwert heute auf allen Kanälen erlebbar machen.»



Auf bilanz.ch werden täglich Inhalte aus dem Bilanz-Magazin sowie aus den Titeln Handelszeitung, Bolero, Bonanza, Homes und Millionär publiziert. Die Plattform enthält eine neue Rubrik «Bilanz Watches» mit einem Newsletter und Event-Angeboten.



Bilanz-Chefredaktor Dirk Schütz sagt: «Wir wollen das Wirtschaftsleben der Schweiz und der Welt verständlicher machen – nicht nur durch Daten und Zahlen, sondern durch packende Stories und Insights, die hinter die Kulissen blicken und Orientierung sowie Relevanz bieten. Unser Anspruch ist auf bilanz.ch dabei der gleiche wie im Magazin: Wir verbinden fundierte Recherche mit packendem Storytelling. Neu, nicht mehr nur einmal monatlich im Magazin, sondern laufend auch auf unserer neuen Digitalplattform.»



Die Kampagne läuft ab sofort und endet im November mit der Veröffentlichung der «300 Reichsten Schweizerinnen und Schweizer». Das Ranking erscheint dabei nicht nur in bekannter Form im gedruckten Heft, sondern auch als Multimedia-Special auf bilanz.ch. (pd/nil)