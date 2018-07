Fussball-WM: Bis zu 1,6 Millionen sehen Schweiz-Niederlage

Die Achtelfinalpartie der Schweizer Nationalmannschaft hat erneut ein grosses Publikum vor die TV-Bildschirme gelockt. Bis zu 1,6 Millionen Personen aus der Deutschschweiz verfolgten die Schlussphase des Spiels am späten Dienstagnachmittag live auf SRF zwei (alle Angaben Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight), wie es in einer Mitteilung heisst. Über die kompletten 97 Spielminuten waren durchschnittlich 1’268’000 Personen auf SRF zwei zugeschaltet, was einem Marktanteil von 83,6 Prozent entspricht.

Auf besonders grosses Interesse stiess der WM-Achtelfinal der Schweizer Nationalmannschaft auf den SRF-Onlineplattformen. Die SRF-Sport-App und srf.ch/sport verzeichneten für die Partie zwischen der Schweiz und Schweden total 753’000 Livestream-Starts.

Insgesamt hohe Beachtung

Bei einem Marktanteil von 56,2 Prozent erreichten die acht Partien der WM-Achtelfinals auf SRF zwei insgesamt einen Zuschauerschnitt von 674’000 Personen aus der Deutschschweiz. Während der Gruppenphase schalteten durchschnittlich 406’000 Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer SRF zwei ein, was einem Marktanteil von 45,9 Prozent entspricht. Die Livestreams sowie Spiel- und Hintergrundberichte auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App erzielten im bisherigen WM-Verlauf total über 27 Millionen Visits.

Das bisher zuschauerstärkste Spiel der Fussball-WM 2018 war der Schweizer WM-Auftakt gegen Brasilien vom 17. Juni, mit einem Zuschauerschnitt von 1’613’000 Personen aus der Deutschschweiz und einem Marktanteil von 66,4 Prozent (persoenlich.com berichtete). Das bislang meistgesehene Spiel ohne Schweizer Beteiligung war die Partie Kroatien gegen Dänemark mit durchschnittlich 822’000 Zuschauenden aus der Deutschschweiz und einem Marktanteil von 52,9 Prozent. (pd/cbe)