SRF Sport: So viele Zuschauer sahen von Allmens Sieg

09.02.2026

So viele Zuschauer sahen von Allmens Sieg

Die Olympia-Abfahrt der Männer mit Olympiasieger Franjo von Allmen sahen am vergangenen Samstag bis zu einer Million Personen auf SRF zwei.
Der Schweizer Skifahrer Franjo von Allmen auf dem Weg zum Abfahrtssieg an den olympischen Winterspielen in Italien. (Bild: Keystone/AP/John Locher)
Publiziert am 09.02.2026

Die Zuschauerzahl der Männerabfahrt entspricht einem Marktanteil von 78,4 Prozent, wie SRF am Montag mitteilte. Beim Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag, 8. Februar, waren bis zu 964’000 Personen (79,5 Prozent) auf SRF zwei zugeschaltet. Die Zahlen stammen von Mediapulse TV Data.

Die Eröffnungsfeier am Freitagabend, 6. Februar, haben bis zu 631’000 Personen auf SRF zwei zeitweise mitverfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 48,1 Prozent.

Website und App von SRF Sport App verzeichneten von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, insgesamt 5,3 Millionen Besuche. Bei den Livestreams registrierte SRF an den drei ersten Olympia-Tage rund 2,8 Millionen Starts. Die Onlinezahlen basieren auf eigenen Messungen von SRF. (pd/nil)


