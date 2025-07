Publiziert am 02.07.2025

Wo steht der Schweizer Journalismus in fünf Jahren? In der Videoreihe «Fokus Journalismus» diskutieren fünf Medienprofis über Finanzierung, den Einsatz künstlicher Intelligenz und die Zukunft der demokratierelevanten Berichterstattung. Das teilt Fokus Arbeit Umfeld (FAU) mit. Die im Bereich der Arbeitsintegration tätige Non-Profit-Organisation präsentiert eine Videoreihe zum Thema.

Befragt werden Susan Boos (Presserat), Eva Hirschi (investigativ.ch), Ralph Pöhner (Medinside), Reto Vogt (MAZ) und Michael Marti (Tamedia) zur zentralen Frage: «Wo sehen Sie den Journalismus und die Medienbranche in der Schweiz in fünf Jahren?» Aus den Interviews entstanden fünf Videofolgen mit kontroversen Meinungen, die in den kommenden Wochen erscheinen werden.

Die erste Folge liefert Antworten auf die Frage: Wie soll Journalismus künftig finanziert werden? Die Fragen der weiteren Folgen lauten: Wird Journalismus durch KI ergänzt oder ersetzt? Wie verändert sich der Alltag im Journalismus? Müssen Journalist:innen in Zukunft auch Unternehmer:innen sein? (pd/nil)