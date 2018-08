Kaum ein anderer Sport der Welt geniesst momentan mehr Aufmerksamkeit, und auch hierzulande wird die Fangemeinde laufend grösser. Um die eSports-Szene in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich noch stärker zu unterstützen, hat die Blick-Gruppe per Mitte August den eSports-Bereich innerhalb des Social Media-Teams ausgebaut, wie es in einer Mitteilung von Ringier heisst.

Gleichzeitig ist auch ein neuer Mitarbeitender im Social-Media-Team der Blick-Gruppe gestartet. Er kümmert sich um die Online-Berichterstattung rund um eSports auf den verschiedenen Kanälen der Blick-Gruppe. «Mit dem erweiterten Angebot können wir die eSports-Begeisterten noch besser bedienen und die deutschsprachige Community weiter ausbauen. Wir sehen hier grosses Wachstumspotenzial für unsere Medienmarken», wird Roger Hämmerli, Head of Social Media der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

Die Bedürfnisse der eSports-Community stehen im Fokus der Berichterstattung. Um bestmöglich darauf einzugehen, werden verschiedene Inhalte angeboten. «Wir setzen auf einen Content-Mix: Dazu gehören Livestreams, Video-Inhalte, Berichte, Interviews und Home-Stories bei bekannten Gamern», so Hämmerli. Eigene Turnierformate wie der «Blick eSports Cup», der grösste eSports-Live-Event der Schweiz, bilden dabei einen integralen Teil des Angebots. «Mit eSport-Events und Turnieren möchten wir sowohl der Community als auch den Spielern eine Plattform bieten und eine Brücke zwischen Gamern, Unternehmen und Zuschauern schlagen», wird Lukas Troxler, Head of Product Management Sports, zitiert.

Am 30. August wird «Blick eSports» den ersten grossen Livestream mit einer Talk-Runde, vielen Studiogästen und Gaming produzieren, der auf Blick.ch, Twitch und Facebook zu sehen sein wird. (pd/cbe)