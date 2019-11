Das «Grosseltern-Magazin» ist eine Erfolgsgeschichte auf dem Zeitschriftenmarkt. Mit Reportagen, Ideen und Ratschlägen will es Grosseltern in ihrer Beziehung zu den Enkelkindern begleiten. Gründer Dominik Achermann berichtet am Dienstagmorgen in «Blick ins Feuilleton» unter anderem über die Chancen und Schwierigkeiten im Printmarkt.

Ausstrahlung: Dienstag, 26. November 2019, 07:50 Uhr, Radio SRF 2 Kultur (lol)