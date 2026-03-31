Keystone-SDA: Blick kündigt Dienst der Nachrichtenagentur

Per Ende März hat die Blick-Gruppe das Abonnement des deutschsprachigen Textdienstes der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gekündigt. Das hat der Kleinreport zuerst berichtet. Hanspeter Kellermüller, CEO Keystone-SDA und Daniel Riedel, Mediensprecher der Blick-Gruppe, bestätigen die Kündigung auf Anfrage von persoenlich.com.

Die beiden Unternehmen bleiben aber Geschäftspartner. So beziehe Blick weiterhin Bilder und französischsprachige Meldungen, erklärt Riedel. Die Blick-Gruppe begründet die Kündigung des deutschsprachigen Basisdiensts mit einer «Priorisierung unserer Ressourcen». In einem «herausfordernden Marktumfeld» habe man sich entschieden, Kosten bei externen Dienstleistern zu reduzieren, um stattdessen in die eigenen Redaktionen und das Personal zu investieren.

Den Wegfall der Agenturmeldungen will Blick durch verstärkte Eigenproduktion kompensieren. Gemäss Riedel habe die Redaktion in den vergangenen Monaten ihre Reaktionszeit auch mit technischen Tools verbessert. «Wir sind überzeugt, dass wir diese Informationsdichte auch ohne externen Textfeed hochhalten und durch Eigenleistungen weiter schärfen können», so der Sprecher.