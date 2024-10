Ringier: Blick lanciert Sonderausgabe zum Jubiläum

Publiziert am 17.10.2024

In den letzten 65 Jahren hat Blick unzählige Geschichten erzählt und dabei selbst Geschichte geschrieben, auf Papier, Online, in der App, im Bewegtbild und auf Social Media, schreibt Ringier in einer Mitteilung. Zum Jubiläum schenkt Blick seinen Leserinnen und Lesern eine Sonderausgabe, die 65 spannende Einblicke in 65 Jahre Blick bietet. Darunter: das Verhältnis von Alt-Bundesrat Adolf Ogi zu Blick, das Erfolgsgeheimnis von News-Reporter Ralph Donghi oder wie sich ChatGPT als Beziehungsratgeber schlägt.

Steffi Buchli, Chief Content Officer Blick: «Wir berichten authentisch und setzen dabei auf emotionales und geradliniges Storytelling. Dabei mangelt es uns nicht an Mut, auch kontroverse Themen aufzubringen, Debatten zu lancieren und unterschiedliche Standpunkte abzubilden. Diese Volksnähe - im positiven Sinn – ist die Säule unserer Identität.»

Die 72-seitige Sonderausgabe (verantwortet von Fabian Zürcher, Director Ringier Brand Studio und Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print) liegt am Samstag kostenlos dem Blick und am Sonntag dem SonntagsBlick bei. Zudem wird die Sonderausgabe am Wochenende an den Hauptbahnhöfen in Zürich und St. Gallen sowie in den Innenstädten von Luzern und Basel verteilt. (pd/wid)