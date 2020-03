Coronavirus: Blick ordnet per sofort Homeoffice an

von Edith Hollenstein

Alle Journalistinnen und Journalisten der Blick-Gruppe, die nicht zwangsläufig vor Ort sein müssen, arbeiten seit heute bis auf Weiteres im angeordneten Homeoffice. Ringier-Sprecher Mike Pelzer bestätigt am Montagmittag eine entsprechende Information gegenüber persoenlich.com.

«Es ist uns ein zentrales Anliegen, unsere Mitarbeitenden auch weiterhin vor der Möglichkeit einer Ansteckung zu schützen – sowohl am Arbeitsplatz als auch auf dem Arbeitsweg. Wir orientieren uns damit an den neuen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. Mit dieser proaktiven Präventionsmassnahme reduzieren wir zudem die Wahrscheinlichkeit allfälliger Quarantänen, die aus meist harmlosen Verdachtsfällen resultieren und die betreffenden Mitarbeitenden zusätzlich verunsichern», so Pelzer. Eine bestätigte Corona-Infektion auf der Redaktion gebe es aktuell nicht.

