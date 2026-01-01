Zum neuen Jahr ist die Partnerschaft zwischen Ringier Medien Schweiz und Livesystems offiziell gestartet, schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung.
Seit 1. Januar 2026 sind aktuelle Inhalte der Blick-Redaktion auf über 13’000 Bildschirmen in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin zu sehen.
In den kommenden Wochen und Monaten folgen schrittweise die Inhalte weiterer Marken wie etwa Beobachter, Bilanz, Cash, Handelszeitung, Schweizer Illustrierte und weitere.
Bis Ende 2025 belieferte das Newsportal Nau.ch die ÖV-Screens mit Inhalten. Im August gab Bildschirmbetreiber Livesystems bekannt, diese Partnerschaft zu beenden und ab 2026 mit Ringier zusammenzuarbeiten (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)
