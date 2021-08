von Christian Beck

Ringier zieht in der Corona-Pandemie die Schraube an. Am Blick-Sommerfest von Ende September haben Ungeimpfte keinen Zutritt. «Entlang der Ringier-Policy dürfen am Blick-Sommerfest nur doppelt geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen», bestätigt Ringier-Kommunikationschefin Johanna Walser Informationen, die persoenlich.com vorliegen.

Die erwähnte Corona-Policy wurde vom Ringier Group Executive Board beschlossen. Darin heisst es, dass arbeitsbezogene interne Events ab 25 Personen, alle anderen Events wie Konferenzen, Teamevents et cetera sowie von Ringier organisierte Events mit Externen «nur für doppelt Geimpfte, mit Zertifikat, ab zehn Tagen nach der zweiten Impfung» möglich sind. Die Maskenpflicht könne unter dieser Bedingung entfallen. Eine Ausnahme gibt es: «Genesene, die einmal geimpft sind, gelten als geimpft.»

Strenge Regeln auch bei Arbeitsmeetings

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Airline Swiss eine Impfpflicht für die Crews einführt. So weit geht Ringier beim eigenen Personal nicht. Aber: «Ringier empfiehlt seinen Mitarbeitenden explizit die Impfung», so Walser zu persoenlich.com. Dazu läuft eine entsprechende interne Kommunikationskampage:

Strenge Regeln gelten gemäss der Corona-Policy auch für physische Arbeitsmeetings. «Die Anzahl Personen, die an physischen Meetings teilnehmen dürfen, liegt bei acht», heisst es darin. «Vor physischen Meetings müssen Roche-Schnelltest gemacht werden. Ausgenommen sind vollständig geimpfte Personen, bei denen die zweite Impfung mindestens zehn Tage zurückliegt, mit Covid-Zertifikat.» Zudem gelte die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.

Die Obergrenze von physischen Meetings kann – mit einer Bewilligung der Corona-Taskforce – auf maximal 25 Personen erhöht werden. Vor diesen Meetings muss medizinisches Personal Antigen-Schnelltests durchführen. Hier stellt die Taskforce einen entsprechenden Anbieter, wie es heisst. Ein Schnelltest könne aber auch am gleichen Tag in einer Apotheke durchgeführt werden. Ausgenommen sind auch hier vollständig geimpfte Personen.