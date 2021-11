Dierk Sindermann, der langjährige Hollywood-Korrespondent der Blick-Gruppe, ist in der Nacht auf Mittwoch einem Hirntumor erlegen. Er wurde 76 Jahre alt, wie es auf blick.ch heisst. Als Mitglied der Hollywood Foreign Press Association pflegte er einen direkten Draht zu den Stars und versorgte seit Ende der 1980er-Jahre die Schweiz mit Interviews und Berichten aus Los Angeles.

Dominik Hug, Ressortleiter People Blick-Gruppe, trauert um einen langjährigen Weggefährten: «Dierk Sindermann war ein wunderbarer Geschichtenerzähler, der Hollywood in- und auswendig kannte. Unvergesslich sind seine nächtlichen Telefonate, als er wieder einmal eine amüsante Anekdote von George Clooney an der Bar in Hilton Beverly Hills erzählte. Oder wie er mit Michael Douglas im Chateau Marmont Drinks kippte. Dierk war auch mit über 70 noch immer Tag und Nacht erreichbar. Er war ein durch und durch feiner Typ. Wir werden seinen Schalk und seine spitze Feder vermissen.»

Die Blick-Gruppe spricht der Familie ihr tiefstes Mitgefühl aus. (cbe)