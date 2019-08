Nachdem Ringier schon im Juni erste Stelleninserate publiziert hat (persoenlich.com berichtete), schreibt Blick TV nun Moderatoren-Stellen aus. Dazu hat der «Blick» am Mittwoch gleich online und im gedruckten Blatt einen Artikel publiziert, der das Stellenprofil erklärt – inklusive Erklärvideo von Chefredaktor Jonas Projer. Er suche «Moderatorinnen und Moderatoren, die schlagfertig sind. Dabei sei es egal, ob Kandidatinnen und Kandidaten schon im Journalismus tätig sind oder auf dem Bau arbeiten. Projer ist überzeugt: «Wahre Talente fänden sich überall.»









Projer tut für diese Promotion etwas Unerwartetes: Um zu zeigen, dass er überall und an jedem erdenklichen Ort auf die neuen Aushängeschilder Treffen könne, stieg der Chefredaktor mitsamt seinem Anzug ins Wasser. Für die Stellen der Anchors kämen Menschen jeden Alters und jeden Berufs in Frage.

Den vier bis sechs Moderatorinnen oder Moderatoren wolle man die Chance geben, selbst vor der Kamera aufzutreten, wenn sie es sich bis jetzt noch nicht zutrauten. Dabei spiele auch das Alter keine Rolle – «das kann genauso jemand mit 20 sein wie mit 60», so Projer im Interview mit «Blick». Die Anchors moderieren jeweils von 6 bis 22 Uhr.

Schon für die Bewerbung dürfen die Interessenten nicht kamerascheu sein: Zum Lebenslauf sollen die Bewerberinnen und Bewerber zwei Selfie-Videos mitsenden. Im ersten 45-minuten Clip soll erläutert werden, warum man für Blick TV arbeiten will. Im zweiten Video sollen sich die potenziellen Moderatoren in einer Alltagssituation filmen – beispielsweise in den überfüllten ÖV, wie es im Stellenbeschrieb heisst. Zudem müssen die Bewerber an einem Casting auftreten. Laut dem Stelleninserat arbeiten die Moderatoren auf der Redaktion und recherchieren selbstständig. Insgesamt wird Blick TV 48 Vollzeitstellen besetzen. (log)