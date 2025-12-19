Ringier: Bonanza mit neuer Redaktionsleitung

Publiziert am 19.12.2025

Suse Heinz, Wernie Baumeler und Ueli Kneubühler bilden neu das Leitungsteam von Bonanza. Die Redaktionsleitung war nach dem Abgang von Dirk Ruschmann vakant gewesen, der per 1. April 2025 zur Beratungsgruppe Dynamics Group wechselt (persoenlich.com berichtete).

Das Männermagazin wurde einem «leichten Facelift» unterzogen, wie es in der Medienmitteilung von Ringier Medien Schweiz heisst. Die Gestaltung setzt auf mehr Weissraum, weniger Text und eine neue Typografie.

Die aktuelle Ausgabe enthält ein Gespräch mit Schauspieler, Musiker und Fotograf Carlos Leal, der nach 15 Jahren Los Angeles in die Schweiz zurückgekehrt ist. Weitere Schwerpunkte sind Handwerk, ein Reisefeature und Mode.

Bonanza erscheint seit drei Jahren als Beilage der Bilanz. (pd/cbe)