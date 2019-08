Das Mutterunternehmen des Nachrichtenportals www.50plus.ch und seiner vier Geschwisterportale hat sich umgetauft. Neu heisst die Firma 50Plus-Medien. Die Vorgängerin Brainspot wurde aus dem Handelsregister gelöscht, wie es in einer Mitteilung heisst.

2012 kauften die drei Internet-Unternehmer Peter Schäppi, Peter Schürch und Peter Röthlisberger (Ex-BLICK-Gruppe) Brainspot mit dem Flaggschiff www.50plus.ch und den drei Partnersuch-Portalen www.date50.ch, www.date50.de und www.date50.at. Innerhalb von fünf Jahren habe sie die Leserschaft von 2000 Unique Clients auf 150'000 Unique Clients gesteigert.

Das Portal www.50plus.ch sei die grösste Plattform für die Generation der 50plus in der Schweiz. Schwerpunkte seien Informationen, Unterhaltung und Angebote für Menschen dieser Generation mit Themen aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Reisen, Freizeit, Partnerschaft und Lifestyle.







«Mit dem Namen 50Plus-Medien zeigen wir auch gegen aussen, dass wir die Marktführerschaft in der Schweiz in dieser Zielgruppe ausbauen wollen», wird Peter Röthlisberger zitiert. Der Sitz der Gruppe bleibe weiterhin in Zumikon. (pd/log)