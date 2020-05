Todesfall: Bruno Galliker ist gestorben

Bruno Galliker ist mit 88 Jahren bei einem Selbstunfall verstorben. Dies geht aus einer Todesanzeige und aus den Zeitungen von CH Media hervor. Der langjährige Sportreporter des Schweizer Radios gehörte zu den markantesten Stimmen.

Vor seiner Radiolkarriere war Galliker ein erfolgreicher Spitzensportler. So gewann der ehemalige Leichtathlet bei den Europameisterschaften zwei Medaillen. 1954 gewann er in Stockholm beim 400-Meter-Hürdenlauf eine Bronzenmedaille. 1962 belegte er in Belgrad mit der Staffel in der gleichen Disziplin nochmals den dritten Rang. Der Innerschweizer erreichte 1958 bei den Olympischen Spielen in Rom den sechsten Rang. (ma)