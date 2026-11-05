Volvo Car Switzerland hat den ersten Spot zu seiner Partnerschaft mit Swiss Ice Hockey veröffentlicht. Konzipiert haben ihn die Agenturen Grey Germany und Orlow Communications, produziert hat ihn Eqal Visual Productions. Seit 1. Juni 2026 ist Volvo offizieller Fahrzeugpartner des Verbands und stellt den Nationalteams, dem Betreuerstab und den Offiziellen Fahrzeuge zur Verfügung.
Grey Germany mit Hauptsitz in Düsseldorf ist die deutsche Landesgesellschaft des Agenturnetzwerks Grey. Es gehört zur britischen Werbeholding WPP und wird seit 2025 direkt unter der Führung von Ogilvy geführt.
Im Film «Der Goalie» schiessen Alina Müller, Nicole Vallario und Jonas Siegenthaler auf Torhüter Leonardo Genoni. Am Schluss erscheint hinter ihm der vollelektrische Volvo EX60. Der Spot endet mit dem Claim «Schützen, was wichtig ist. Schön, dass das jemand genauso ernst nimmt wie wir.»
Grey Germany grenzt den Film von klassischer Sponsoringwerbung ab. «Wir wollten keinen Sponsoring-Spot, sondern einen Film, der sich anfühlt wie die letzten Sekunden eines Playoff-Spiels», lässt sich Creative Director Robin Welsch in der Mitteilung zitieren.
Der 20-sekündige Spot wird rund um die Spiele der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften ausgestrahlt. Für Social Media gibt es Kurzfassungen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Volvo Car Switzerland: Linda Mall (Customer Experience & Marketing Operations Director); verantwortlich bei Swiss Ice Hockey: Myles Weber (Manager of Marketing & Partnership); verantwortlich bei Grey Germany: Simon Blomeier (Executive Creative Director), Robin Welsch, Felix Meiler, Navid Shahabi (Creative Director), Caner Ergel (Senior Art Director), Jonas Wiechmann (Account Director), Nane Hohn (Senior Account Manager); verantwortlich bei Orlow Communications: Alain Ron Orlow (Business Director für Volvo Car Switzerland); Produktion: Eqal Visual Productions; Lea Rindlisbacher, Meret Früh (Exec. Producer), Yannis Petrone (Regie), Tim Holder (Regie/DoP); Postproduktion: R26b (Creative-Postproduction), Pulk Thomas Stocker (VFX Matrix Shot & Retouch), Atelier Lomann Randy Looser (Art Department), DubDub (Sound Rec. Studio), Indústries Sòniques Pau Soler (Music & SFX); mit: Leonardo Genoni, Jonas Siegenthaler, Alina Müller, Nicole Vallario.