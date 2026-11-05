Bertakomm: Von Herzog & de Meuron in die Beratung

Publiziert am 05.11.2026

Elisabeth Pestalozzi wird per 1. Februar 2027 Senior Consultant bei der Kommunikationsagentur Bertakomm. Das hat die Agentur am Donnerstag mitgeteilt. Pestalozzi leitet seit 2024 die Kommunikation des Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron. Bei Bertakomm soll sie Unternehmen, Stiftungen und Verbände in Fragen der strategischen Kommunikation beraten.

Pestalozzi arbeitete über zwanzig Jahre lang bei Radio SRF. Sie begann 1996 beim Regionaljournal Basel. Später war sie unter anderem Inlandredaktorin und Gesprächsleiterin der «Samstagsrundschau», Redaktionsleiterin des «Rendez-vous» und Bundeshausredaktorin. 2016 wurde sie stellvertretende Chefredaktorin von Radio SRF. 2018 wechselte sie als Kommunikationschefin zur Christoph Merian Stiftung (CMS) in Basel und löste dort Toni Schürmann ab (persoenlich.com berichtete). Pestalozzi studierte Germanistik, Ethnologie und Medienwissenschaften in Zürich und Basel.

«Ich habe Kommunikation aus der Perspektive des politischen Journalismus, einer Stiftung und eines international tätigen Unternehmens erlebt», sagt Pestalozzi in der Mitteilung. Diese Erfahrungen wolle sie nun in die Beratung einbringen, in Basel und darüber hinaus.

Bertakomm hat sein Büro in Basel im Herbst 2025 eröffnet. Geleitet wird es von Rahel Walser. CEO Roland Siegenthaler begründet den Ausbau mit einer wachsenden Nachfrage in der Nordwestschweiz. Die partnergeführte Agentur hat Standorte in Zürich, Bern und Basel sowie Büros in St. Gallen, in der Westschweiz und im Tessin. Sie beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Zum Angebot gehören Public Affairs, Corporate Communications, Campaigning, Branding, Multimedia und Webdesign. (pd/nil)