3+: Bumann testet wegen Corona erst im Herbst

Die Ausstrahlung der neusten Staffel der 3+-Serie «Bumann der Restauranttester» wird auf den Herbst 2020 verschoben. Gleichzeitig verschiebe sich die für diesen Herbst geplante 15. Staffel auf den Frühling 2021, wie 3+ in einer Mitteilung schreibt.

Die aktuelle Lage rund um Covid-19 treffe unzählige Branchen enorm hart und damit auch die Gastronomie. So sind bereits seit Wochen Restaurationsbetriebe geschlossen. Auch die von letzter Woche vom Bund präsentierten Lockdown Exit-Massnahmen lassen die Hoffnung für eine baldige Öffnung des Gastronomiegewerbes schwinden.

Die 3+-Eigenproduktion «Bumann der Restauranttester» soll nicht nur dem Zuschauer einen spannenden Einblick in den herausfordernden Alltag von Schweizer Restaurantbetrieben geben, sondern insbesondere auch den gezeigten Gastronomen helfen, ihre Betriebe nachhaltig zu entwickeln, heisst es weiter. So erfahren die gezeigten Betriebe, dank der grossen Reichweite des Formats, u.a. oftmals einen starken Besucheranstieg, welcher zu ihrem positiven weiteren Geschäftsgang beiträgt.

Aufgrund der aktuellen Situation würden diese Besuche ausbleiben, was nicht im Sinne des CH Media-TV-Senders ist, wie er schreibt. Gleichzeitig verunmögliche der aktuelle Entscheid des Bundesrates auch weiterhin die Restaurants zu testen und ihnen mit dem kompetenten Coaching des Restauranttesters Daniel Bumann unter die Arme zu greifen. Eine fristgerechte Produktion der 15. Staffel, für welche die Ausstrahlung ursprünglich im Herbst 2020 angedacht war, sei dadurch leider nicht möglich.



Diese Gründe bewegen den Schweizer Privatsender die Planung den aktuellsten Begebenheiten anzupassen. Ein richtiger Entscheid, wie Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment CH Media betont: «Mit den vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen von letzter Woche entschieden wir uns, die 14. Staffel auf den Herbst und die 15. Staffel auf Frühling 2021 zu verschieben. Dies ist in der gegenwärtigen Situation die beste Lösung und im Interesse der Gastronomen.»



Die aktuelle Situation bringe aber auch Chancen für neue Ansätze, wie Elsener erwähnt: «Viele Gastronomen sind am Rande ihrer Existenz. Wir möchten ihnen auf den Puls fühlen und ihnen eine Stimme geben. So planen wir auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1 mit dem Restauranttester Daniel Bumann eine Serie, welche demnächst startet.»



Daniel Bumann ergänzt: «Besonders jetzt ist es umso wichtiger den Gastronomen ein Gehör zu verschaffen und ihnen eine Plattform zu bieten. Ich freue mich sehr, dass mein Anliegen bei den Senderverantwortlichen auf offene Ohren stiess und wir nun mit einem innovativen Ansatz die Gastronomen unterstützen können.» (pd/wid)