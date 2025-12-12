Presseförderung: Bund zahlt mehr an Zustellung von Tageszeitungen

Publiziert am 12.12.2025

Der Bund fördert die Postzustellung von Regional- und Lokalzeitungen im neuen Jahr stärker als bis anhin. Neu beträgt die Ermässigung 43 Rappen pro Exemplar. Das sind 15 Rappen mehr als im laufenden Jahr. Der Bundesrat hat die Erhöhung anlässlich seiner Sitzung vom Freitag beschlossen, wie er mitteilte.

Der höhere Betrag hat den Angaben zufolge drei Gründe. Das Parlament beschloss zum einen im März, die Mittel für die Ermässigung bei der Tageszustellung von 30 auf 40 Millionen Franken zu erhöhen. Die Massnahme gilt befristet für sieben Jahre.

Zum anderen sank laut Bundesrat die Zahl der geförderten Exemplare innert eines Jahres um 7,9 Millionen Stück. Sie liegt neu bei 96,6 Millionen Exemplaren. Drittens wurden die für 2024 gewährten Fördermittel für die Zustellermässigung nicht vollständig ausgeschöpft. 3,5 Millionen Franken blieben übrig. Wie es das Gesetz vorsieht, wird dieses Geld dem Fördertopf für 2026 zugeschlagen.

Das Parlament beschloss im vergangenen März auch, in Zukunft auch die Frühzustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen mit Bundesmitteln zu fördern. Insgesamt sind dafür jährlich höchstens 25 Millionen Franken vorgesehen.

Diese Massnahme werde gemäss aktueller Planung voraussichtlich am 1. Januar 2027 in Kraft treten, teilte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zuvor seien Änderungen der Postverordnung nötig. (sda/spo)