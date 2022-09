SwissMediaForum

Bundeskanzler Thurnherr ruft zu Respekt auf

In seiner Eröffnungsrede hat Walter Thurnherr über die Schwierigkeiten der politischen Kommunikation gesprochen. Das zweitägige Branchentreffen startete am Mittwochmittwoch im KKL in Luzern.

«Etwas nicht zu wissen, ist ein akzeptabler Grund, es auch nicht zu schreiben», so Bundeskanzler Walter Thurnherr am SwissMediaForum. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)