HuffPost: Buzzfeed wird neuer Eigentümer

Blick

Marsel Szopinski wechselt zu Microsoft

Der Nachrichtenredaktor wechselt als Communications Manager zum Technologieunternehmen. Dort stehe mit dem Umzug an den neuen Standort The Circle ein kommunikativ spannendes Jahr an.