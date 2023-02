MediaToo: Canonica-Anwalt interveniert bei Medien

von Christian Beck

Der Anwalt des ehemaligen Magazin-Chefredaktors Finn Canonica ist bei diversen Medien vorstellig geworden. Er habe gegen tatsachenwidrige Textpassagen interveniert und werde dies auch weiterhin tun, sagte Rechtsanwalt Daniel Werder von der Kanzlei Streiff von Kaenel auf Anfrage von persoenlich.com.

So musste CH Media nachträglich in der Onlineversion eines am 6. Februar in den gedruckten Zeitungsausgaben erschienenen Artikels ganze Passagen löschen (die geschwärzten Passagen im Bild oben).

Ein Blick-Artikel, der sich genau auf diese Passagen bezog, war ebenfalls von der Intervention des Anwalts betroffen. «Der Anwalt von Finn Canonica hat uns gebeten, den besagten Artikel zu entfernen. Wir sind diesem Wunsch nachgekommen», so Daniel Riedel, Sprecher der Blick-Gruppe, auf Anfrage.

CH Media ging noch einen Schritt weiter. In den gedruckten Ausgaben der CH-Media-Zeitungen vom Donnerstag erschien zudem eine «Richtigstellung/Entschuldigung». Diese war an die Adresse von Pietro Supino, Verleger der TX Group, adressiert:



Vor rund einer Woche erschien im deutschen Magazin Spiegel ein Gastbeitrag der ehemaligen Magazin-Journalistin Anuschka Roshani mit schweren Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Chef Canonica sowie gegen Tamedia (persoenlich.com berichtete).