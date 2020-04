Internet-TV: CH Media arbeitet an Streamingportal

Streaminganbieter wie Netflix werden in der Schweiz immer wichtiger. Seit Ende März ist auch Disney+ in der Schweiz gestartet (persoenlich.com berichtete).

Die starke Konkurrenz fordert die Schweizer TV-Anbieter heraus. Bei SRF wird schon über ein Jahr an einem eigenen Streamingportal gearbeitet. Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt kündigte SRF-Direktorin Nathalie Wappler in mehreren Interviews eine digitale Plattform an, die mit amerikansichen Giganten mithalten soll (persoenlich.com berichtete).



Nun zieht CH Media mit seinen privaten TV-Sendern nach. «Wir wollen mehr Inhalte auf digitalen Plattformen anbieten, denn die Nachfrage danach steigt», sagt Roger Elsener, Geschäftsführer TV, Radio & Filmvertrieb CH Media gegenüber Tamedia. Möglich wäre demnach ein Freemium-Modell, bei welchem die Inhalte teils gratis, teils kostenpflichtig sind.

Um die Kosten in Schach zu halten und mehr Content anbieten zu können, sei es laut Elsener ferner eine Option, mit der SRG zusammenzuspannen. «Wir stehen in konstruktiven Gesprächen» sagt er gegenüber der Zeitung. Auch die SRG bestätigt: «Die Einbindung Dritter und Kooperationen mit Privaten werden in Erwägung gezogen». (wid)