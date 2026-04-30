Publiziert am 30.04.2026

Blue Sport bleibt das «Home of Football» in der Schweiz: Swisscom hat die Übertragungsrechte an der Uefa Champions League für den Rechtezyklus 2027/2028 bis 2030/2031 erneuert, wie es in einer Mitteilung heisst. Alle Spiele des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs werden damit weiterhin live und exklusiv auf Blue Sport zu sehen sein.

Seit 2018 überträgt Blue Sport die Champions League in der Schweiz. Mit der Vertragsverlängerung mit dem Rechteinhaber UC3 setzt Swisscom diese Partnerschaft nahtlos fort. «Wir freuen uns für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie bei Blue Sport auch künftig den grössten europäischen Klubwettbewerb sehen werden», wird Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Die erneute Rechtevergabe wertet er als Bestätigung der Qualität der Sportberichterstattung.

Cyril Wick, CEO Blue Entertainment, betont die Verfügbarkeit des Angebots: Blue Sport ist über die Blue-TV-App für alle Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz zugänglich – unabhängig vom Internetanbieter.

Nicht verlängert wurden hingegen die Rechte an der Uefa Europa League und der Uefa Conference League. Diese gehen ab der nächsten Periode an andere Anbieter, wie es heisst.