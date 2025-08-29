Inside IT: Chefredaktorin Katharina Jochum geht

Publiziert am 29.08.2025

Nach über einem Jahrzehnt bei der Schweizer ICT-Newsplattform Inside IT verlässt Chefredaktorin Katharina Jochum den Winsider-Verlag auf eigenen Wunsch, um neue Wege zu gehen. Das gab der Verlag in einer Hausmitteilung auf inside-it.ch bekannt.

Jochum hatte die Redaktionsleitung erst im Oktober 2024 von Reto Vogt übernommen, der zur Schweizer Journalistenschule MAZ gewechselt war (persoenlich.com berichtete). Interimsweise übernimmt nun der stellvertretende Chefredaktor Mark Schröder die Leitung der Redaktion.

Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge für Jochum sei bereits fortgeschritten, heisst es. Eine Bekanntgabe wird laut Verlag in Kürze erfolgen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Jochum dem Verlag in den kommenden Wochen beratend zur Seite stehen und laufende Projekte abschliessen.

Schröder war erst im November 2024 zum Team gestossen, nachdem er zuvor beim Security-Dienstleister E3 als Kommunikationsverantwortlicher tätig war. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung als Fachredaktor im IT-Bereich mit.

Das übrige Redaktionsteam mit Philipp Anz und Hans Jörg Maron bleibt bestehen. (pd/cbe)