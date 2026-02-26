Tamedia: Chefredaktorin setzt mit Veto «Pro & Kontra» durch

Am vergangenen Samstag, gut zwei Wochen vor der Abstimmung vom 8. März, veröffentlichte der Tages-Anzeiger seine Positionierung zur SRG-Initiative. Die Redaktion brachte dazu je einen befürwortenden und einen ablehnenden redaktionellen Kommentar in Form eines «Pro & Kontra». Dieses Format kommt in der Regel dann zum Zug, wenn die Redaktionskonferenz keine eindeutige Haltung findet zu einer Vorlage.

Das sind die Spielregeln für Abstimmungskommentare

Vor zwei Jahren erklärte Raphaela Birrer, Chefredaktorin des Tages-Anzeigers, wie die Redaktion dabei genau vorgeht. Vor den eidgenössischen Abstimmungen diskutiert die Redaktion über die anstehenden Vorlagen und befindet «in einem demokratischen Verfahren auch über die eigene Positionierung» dazu. Je nach Stimmenverhältnis in der Redaktionskonferenz wird dann eine befürwortende oder eine ablehnende Position definiert. Ergibt sich aus diesen Diskussionen «eine kontradiktorische Haltung», dann publiziert der Tages-Anzeiger ein «Pro & Kontra».

Wer in Kenntnis dieses Vorgehens am 21. Februar die Positionierung der Zeitung zur Halbierungsinitiative las, durfte demnach davon ausgehen, dass die Redaktion keine klare Haltung dazu hat und darum beiden Seiten gleich viel Platz einräumte. Nur: Das stimmt so nicht. Die interne Abstimmung ergab ein sehr klares Ergebnis mit 20 zu 2 Stimmen gegen die SRG-Halbierung. Das wäre ein klarer Fall für einen Nein-Kommentar gewesen. Doch Chefredaktorin Raphaela Birrer ergriff daraufhin das Veto und übersteuerte kraft ihres Amtes das übliche Vorgehen. «Ich habe entschieden, dass wir als grosse private Redaktion ein ‹Pro & Kontra› bringen, um unserer Leserschaft einerseits die Argumente beider Seiten darzulegen und andererseits unserer in diesem Fall speziellen Rolle als Branchenmitbewerberin gerecht zu werden», teilt Birrer auf Anfrage via Kommunikationsabteilung mit. Sie selbst hat den Kommentar gegen die Initiative verfasst. Andreas Kunz den Meinungstext dafür.

«Verleger hat sich nicht eingebracht»

Was Birrer genau meint mit der «speziellen Rolle als Branchenmitbewerberin», führte die Chefredaktorin nicht weiter aus. Klar ist aber, dass Tamedia, respektive dessen Mutter TX Group, als einziges der grossen Medienhäuser, die sogenannte Grundsatzvereinbarung der Schweizer Verleger mit der SRG nicht unterzeichnet hat. Darin spricht sich der Verlegerverband Schweizer Medien gegen die Halbierungsinitiative aus. Tamedia-Verleger Pietro Supino findet derweil, die SRG könne ihren «Kernauftrag» auch mit 200 Franken pro Haushalt und Jahr erfüllen. Insofern überrascht es nicht, wenn seine Zeitungen dieser Position einen prominenten Platz einräumen. Auf die redaktionelle Positionsfindung habe Supino keinen Einfluss genommen. «Der Verleger hat sich nicht in diesen Prozess eingebracht», schreibt Tamedia-Kommunikationschef Edi Estermann auf Anfrage von persoenlich.com.

Nun gibt Tamedia neben dem Zürcher Tages-Anzeiger auch noch Zeitungen in Bern und Basel heraus. Auch dort sind an besagtem Samstag «Pro & Kontra» erschienen, obwohl Raphaela Birrer als Chefredaktorin des Tages-Anzeigers nicht weisungsbefugt ist gegenüber den Redaktionen von Berner Zeitung, Bund und Basler Zeitung. Wie kommt es also, dass alle vier Deutschschweizer Tamedia-Marken zu dieser medienpolitischen Abstimmung im Gleichschritt gehen, obwohl ihre Redaktionen eigentlich selbstständig über ihre Abstimmungskommentare befinden können?

Wohl nicht ganz freiwillig

Nach offiziellen Tamedia-Angaben hätten sich die Redaktionen in Bern und Basel aus freien Stücken entschieden, es den Kollegen in Zürich gleichzutun und auch im Sinne von Birrers Veto, ein «Pro & Kontra» zu veröffentlichen. Doch es gibt Hinweise, dass das nicht ganz freiwillig geschehen ist. Angestellte der Berner Redaktion berichten gegenüber persoenlich.com von Druck des publizistischen Leiters. Simon Bärtschi habe gefordert, nicht nur einen Nein-Kommentar zur Halbierungsinitiative zu publizieren, sondern auch eine befürwortende Stimme. Bärtschi verfügt anders als Raphaela Birrer über Weisungsbefugnisse gegenüber den regionalen Tamedia-Redaktionen.

Die Chefredaktoren von Bund und Berner Zeitung liessen eine Anfrage zu den Vorgängen unbeantwortet. Die offizielle Sprachregelung lautet so: «Publizistische Leitung und Chefredaktoren tauschen sich natürlich regelmässig aus. Insbesondere im Vorfeld solch relevanter Abstimmungen mit derlei Tragweite für die ganze Medienbranche.» Das lässt offen, ob es im konkreten Fall einen solchen Austausch gegeben hat. Tatsache ist aber, dass in Bund und BZ ein «Pro & Kontra» erschienen ist und nicht nur ein Nein-Kommentar.