Frauenstreik: Christian Dorer appelliert an die Männer

«Was nun, liebe Männer?», fragt Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe am Samstag nach dem Frauenstreik. Gleicher Lohn, gleiche Rechte, gleicher Respekt: Keiner könne ernsthaft etwas gegen die Forderungen der Frauen haben, schreibt er in einem Kommentar.

Der Frauenstreik solle für jeden Mann, vor allem für jeden Chef Anlass sein, sich zu fragen: Tue ich genug, um den Frauenanteil im Betrieb zu erhöhen? Suche ich aktiv nach Frauen für eine offene Stelle? Zahle ich einer Frau wirklich gleich viel, auch wenn sie nicht so hart verhandelt? Oder mache ich die Kombination von Familie und Beruf möglich?

Auch CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller stimmt in einem Kommentar zum Frauenstreik mit ein. Nachdem sich die Frauen auf politischer Ebene wichtige Rechte erkämpft hätten, hapere es vor allem im Arbeitsleben noch immer mit der Gleichberechtigung. Der Schlüssel liege in einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Job – und zwar für Frauen und Männer. Der Schwung der letzten Wochen könnte helfen – gerade in einem Wahljahr –, jetzt endlich weiterzukommen. (wid)