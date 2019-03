«Izzy»-Telefonstreich: Christian Dorer diskutiert bei «TalkTäglich»

CH Media

Beide Sonntagszeitungen werden eingestellt

«Zentralschweiz am Sonntag» und «Ostschweiz am Sonntag» sind am Ende. «Der Abschied ist schwer», so CH Media.

«Zentralschweiz am Sonntag» und «Ostschweiz am Sonntag» sind am Ende: Das Unternehmen CH Media zieht sich vollständig aus dem Sonntagsmarkt zurück. Es kommt zu einem Stellenabbau.