Luzerner Zeitung: Christian Peter Meier geht in Pension

Publiziert am 05.03.2026

Christian Peter Meier leitete seit Ende 2023 die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben in Zug, Nidwalden, Obwalden und Uri. Zuvor war er während Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen für die heutigen CH-Media-Zeitungen in Luzern und Zug tätig, unter anderem als Chefredaktor der Zuger Zeitung von 2007 bis 2015.

«Es war ein Privileg, über eine so lange Zeit redaktionelle Verantwortung zu tragen und mit so vielen hervorragenden Journalistinnen und Journalisten zusammenzuarbeiten», wird Meier in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. In der kommenden Lebensphase will er sich der Kunst widmen, Fremdsprachen vertiefen, Tennis spielen und Europa bereisen.

Verleger Peter Wanner dankt Meier für sein Engagement: «Christian Peter Meier hat die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben in einer Zeit des Wandels übernommen und vorwärtsgebracht. Die Zahl der Digitalabos ist gewachsen, und die Printausgaben haben ihr Profil geschärft.» Auch CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller würdigt seinen Einsatz: «Wir werden sein Wissen, seine Erfahrung und auch seine leidenschaftliche und humorvolle Art vermissen – und ebenso seine profilierten journalistischen Beiträge.»

Der oder die Nachfolgerin wird die Redaktion der Luzerner Zeitung führen, die regionalen Redaktionsleitungen koordinieren und in der Chefredaktorenkonferenz von CH Media Einsitz nehmen. (pd/cbe)